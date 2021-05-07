Trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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Trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan sürücü 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan sürücü 8 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz Nisan ayında Bilecik'in Söğüt ilçesi Küre -Hamitabat karayolunda meydana gelmişti. Yahya Doğan (63) idaresindeki 60 ABL 006 plakalı minibüs yağış ve kaygan zeminin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarla duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Yahya Doğan ve araç içine yolcu olarak bulunan Nurcan T. (38) emniyet kemeri takalı olmadığı için araç için yola savruldular. Ağır yaralı ikili olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralılardan araç sürücüsü Yahya Doğan, kazadan 8 gün sonra hayatını kaybederken, diğer yaralı Nurcan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK

Trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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