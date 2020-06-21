Trafik kazası geçiren Lara, ilk kez konuştu
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Trafik kazası geçiren Lara, ilk kez konuştu

Şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde Alanya'da geçirdiği talihsiz trafik kazasından sonra ilk kez konuştu.

Trafik kazası geçiren Lara, ilk kez konuştu
21.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:29

Başarışı şarkıcı Lara, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yapımcısı Harun Akbulut ile birlikte geldiği AVM'de sahne kostümü için alışveriş turuna çıktı. Geçtiğimiz günlerde Alanya'da geçirdiği talihsiz kaza ile ilgili konuşan Lara, "Verilmiş sadakam varmış. Kaburgalarıma çok ağır darbe aldım. Hala yürümekte zorluk çekiyorum. Çok şükür ucuz atlattık." dedi. Yeni çıkaracağı parçadan da bahseden şarkıcı, "Yaza bomba gibi bir parçayla giriyorum. Parçanın ismi 'Sanal Alem' umarım dinleyicilerim de memnun kalır. Hafta içi Antalya'da sahne alıyorum, zaten evimde Alanya'da İstanbul'a işlerim oldukça geliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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