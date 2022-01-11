Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar - Haberler
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Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

SAMSUN'da modifiyeli araçlarla alakalı gerçekleştirilen uygulamada, 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL ceza yazıldı.

SAMSUN'da modifiyeli araçlarla alakalı gerçekleştirilen uygulamada, 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL ceza yazıldı. Bazı kişilerin uygulama sırasında cam filmlerini söktüğü görülürken, bazıları ise yeniden takacağını belirtti.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde 1 saat süren trafik uygulaması yaptı. Toplam 32 aracın durdurularak incelendiği uygulama sonucu 14 araç sürücüsüne toplam  12 bin 482 TL ceza yazıldı. Uygulama sırasanda bazı kişiler cam filmlerini söktü, bazıları ise cezaya itiraz etmeye çalıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafikte yapılan denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.


Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

Trafik denetimini görünce cam filmlerini sökmeye çalıştılar

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Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Son Dakika Haberleri

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