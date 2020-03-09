Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takımla çalıştı
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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Güncel

Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takımla çalıştı

Trabzonspor, erteleme maçında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

09.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:51
Trabzonspor'da Pereira ve Hosseini takımla çalıştı

Trabzonspor, erteleme maçında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini takımla birlikte çalıştı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerkçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililerin taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

YENİ MALATYASPOR MAÇINDA 3 EKSİK

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçında Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme forma giyemeyecek. Bu oyuncuların Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.

Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, yapacağı son antrenmanın ardından Malatya'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

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