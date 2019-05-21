Trabzonlu Vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu'na Şarkı Yazarak Destek Verdi!

Bazı Trabzonlu vatandaşlar şarkı yazarak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Sosyal medyadan paylaşılan videodaki, "Trabzon'un evladı salladı İstanbul'u", "Çok dürüst adamdır en korktuğu haramdır" ve "Yapıştırdı T.C'yi kimse çekemez onu" sözleri büyük beğeni topladı.

YUNANLILARA BENZETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu'nun Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili yaptığı açıklama tepki çekmişti. Katıldığı bir iftar programında Karabüklü vatandaşlara bir konuşma yapan AK Partili Göksu, Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonluları Yunanlara benzettiği iddia edilmişti. Göksu, 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini söylemişti. Göksu daha sonra İmamoğlu'nun nereli olduğunu iftar programına katılan vatandaşlara sormuştu. Vatandaşlardan "Trabzon" cevabını alan Göksu, "Olay büyük, hesap büyük" demişti.