Tren vagonundan yapılan "Gönül Köprüsü" öğrencilerin okul yolunu kısaltacak

Trabzon'un Maçka ilçesinde ilkokul ve üniversite öğrencilerinin okula ulaşımlarını kısaltmak için dere üzerine tren vagonundan yapılan köprü yerleştirilecek.

Trabzon'un Maçka ilçesinde ilkokul ve üniversite öğrencilerinin okula ulaşımlarını kısaltmak için dere üzerine tren vagonundan yapılan köprü yerleştirilecek.

İlçenin Fatih Mahallesindeki Atatürk Caddesinde bulunan Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulu ile Maçka Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerin, Meryemana Deresi üzerine köprü yapılması halinde okullarına daha kısa yoldan ulaşım sağlayabileceklerini söylemeleri üzerine Ford Otosan ve Hekimoğlu Döküm Sanayi firmaları tarafından Maçka Belediyesi'nin desteğiyle "Gönül Köprüsü" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) 30 metre uzunluğunda eski bir tren vagonu satın alındı.

Ford Otosan'ın Eskişehir'deki tesislerinde köprü olarak dizayn edilen ve dış cephesi rengarenk boyanan vagon, Trabzon'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

Birkaç gün içerisinde Trabzon'a getirilmesi beklenen vagonun, Meryemana Deresi'nden geçişi sağlayacak şekilde yerleştirilecek.

Hekimoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Celil Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ford Otosan'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığı çalışmalardan birinin Trabzon'da hayata geçirildiğini söyledi.

Firma olarak Ford Otosan'ın tedarikçisi olduklarını, projenin de Trabzon'un Maçka ilçesinde olduğu için severek projeye dahil olduklarını anlatan Hekimoğlu, "Belediyemizle de irtibata geçtik. İşbirliği içinde çok güzel, estetik hoş bir köprü olacak. Vagonu biz satın aldık, Ford dokunuşları yaptı ve tren vagonunu köprü haline getirdik. Bugünler de gelecek. Oradaki çocuklarımız kestirmeden okullarına gidecekler. Ayrıca turizm beldesi Maçka'mıza yakışacak bir çalışma olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan