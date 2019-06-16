Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda 28 kadın gözaltına alındı
Trabzon'da, fuhuş yaptıkları tespit edilen 28 yabancı uyruklu kadın güvenlik güçlerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Trabzon'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
200 POLİS GÖREV ALDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte Taşbaşı mevkisinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gruplar halinde yaklaşık 200 polisin görev aldığı operasyonda; fuhuş yaptıkları iddiasıyla aralarında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan uyruklu 28 kadın gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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