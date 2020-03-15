Trabzon'da Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği ve KTÜ Tarih Kulübü tarafından Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği düzenlendi.

Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği ve KTÜ Tarih Kulübü tarafından Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü etkinliği düzenlendi.



Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği ve KTÜ Tarih Kulübü, Abdul Ali Mazari'nin 25. ölüm yıl dönümü için Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Hikmet Öksüz Konferans Salonunda etkinlik düzenledi. Etkinliğe akademisyenler, tarihçiler ve öğrenciler katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhammed Alaeddin Yalçınkaya, Abbas Deljo ve araştırmacı yazar Dr. Asif Muballegh konuşma yaptı. Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, araştırmacı ve gazeteci Abbas Ghaznavi'nin konuşma yaptığı etkinlikte Afganistan'ın çağdaş tarihindeki Mazari'nin etkili kişiliğini ve yapıcı çalışmalarını anlattı.



Mazari ile ilgili türkülerin seslendirildiği etkinlikte duygusal anlar da yaşandı. - TRABZON

Kaynak: İHA