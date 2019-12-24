: Trabzon'da 26 noktada orman yangını çıktı! Valilik kriz masası kurdu

24.12.2019 07:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 07:47

Trabzon'da 10 ilçede, 26 farklı noktada orman yangını çıktı. Çaykara ilçesi Ulucami mahallesinde çıkan orman yangının sıçradığı Abdurrahman ve İlyas Bahadır'a ait 2 ev yandı. Arsin ilçesi Güneyce mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle yayılarak büyüdü.

50 HEKTAR ALAN YANDI

Yangına Trabzon'un yanı sıra çevre illerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu ve alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yangında 3 evin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Trabzon'da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada 10 ilçede 22 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ekiplerin süratle müdahale ettiği belirtildi. Alevlerin geniş alana yayılmadan söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

İlimizin 10 ayrı ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) bugün (23.12.2019) akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir.

Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgârın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kaynak: DHA

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