Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?

Ekranların sevilen aile komedi dizilerinden biri olan Tövbeler Olsun, final bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Aile durum komedisi olarak dikkat çeken dizi 9 Ağustos 2020 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelmişti. Peki, Tövbeler Olsun ne zaman bitiyor? Neden bitiyor? Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun neden final yapıyor?

Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can gibi isimlerin başrolde yer aldığı Tövbeler Olsun dizisi birçok başarılı senarist sayesinde seyirci ile buluştu. Dizide, mücevher imalatçısı ve aynı zamanda holding yöneticisi Namzet Horanta'nın hikayesi anlatılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ilgi gören Tövbeler Olsun final mi yapıyor? Tövbeler Olsun neden final yapıyor? İşte, detaylar...

TÖVBELER OLSUN FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1'in sevilen komedi dizisi her pazar akşamı sevenleri ile buluşuyor. Ancak Tövbeler Olsun dizisinin, Birsen Altuntaş'ın haberine göre 32. bölümde final yapması bekleniyordu ancak bir sonraki hafta pazar gününde yeni bir dizinin başlayacağı belirtildi.

TÖVBELER OLSUN NEDEN BİTİYOR?



Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran Tövbeler Olsun final kararı aldı. Dizinin kadrosunda da Seda Türkmen, hikayesi bittiği için diziden 29. bölümde ayrılıyor. Öte yandan Tövbeler Olsun, izlenme oranlarının beklenenin altında kalmasından ötürü final yapacak. 32. bölümde biteceği söylenen dizinin 27. bölümde final yapması da olası bir ihtimal.