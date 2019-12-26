Torununu kanserden kaybeden avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan, geçtiğimiz hafta sonu 13 yaşındaki torunu Deha Reha Özkan'ı kanserden kaybetmişti. Bugünkü canlı yayına katılan Rahmi Özkan, torunundan bahsederken gözyaşlarına boğuldu.
Yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan ünlü avukat Rahmi Özkan, geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'un acısıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Rahmi Özkan 26 Aralık tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Torununun vefatıyla ilgili gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta güçlük çeken Özkan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.
"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN"
Acısı henüz çok taze olan Özkan, "Allah bütün dostlarımızdan bütün arkadaşlarımızdan razı olsun. İlk günden itibaren telefonla arayarak, mesaj göndererek, camiye gelerek, mezarlığa gelerek acımızı paylaşan bütün dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.
MÜGE ANLI'DAN DESTEK GELDİ
Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan gözyaşlarına boğuldu. Özkan'a Müge Anlı'dan destek geldi. Anlı, "Rahmi Bey yaklaşık 8 aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Biz ona bu konuyu açmamaya çalışıyorduk. Ailesi söylemiyordu bile durumunu, ama ne yazık ki dünyada çok ender rastlanan bir rahatsızlığa yakalandı. Nurlar içinde yatsın, başı sağ olsun ailenin" dedi.
Haber Videosu: Torununu kanserden kaybeden avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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Allahu teala çok sabır versin inşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN , AİLESİNE SABRI CEMİLLER DİLERİMCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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afyonlu ? Allah sen ve senin gibilere inşallah çocuk bağşetmez çünkü başkasının acısına üzülmeyene ben insan demiyorum . . daha 13 yaşında gencecik bir kardeşimizCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsın mekanı cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah yalan dünya bir nefes alıp verecek kadar olan ömrümüzCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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iki kızını küçük yasta hastalıktan kaybetmiş biriyim. . . bilirim bu acıyı. . . ne bi tesellisi vardır nede gecme ihtimali. . . . allah rahmet eylesin. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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acınızı paylaşıyorum kardeşim sizinde başınız sağ olsun. ALLAH sabır versin size. . saygılar. .4 Yayından Kaldır
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Bizene banane ya çokmu önemliCevap Yaz 2 68 Yayından Kaldır
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Afyonlu senin kan gurubun bozuk sende her türlü kan gurubu vardır kimliğine babalarının adı da sığmamıştır kesin elinde listeyle dolaşıyorsundur.3 1 Yayından Kaldır
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AFYONLU Allah gani gani belanı versin.3 2 Yayından Kaldır
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AFYONLU sana ne desek. . . ki. . . ALLAH seni bildiği gibi yapsın. . . zavallı sefil insan. . . . . . . . . . .3 1 Yayından Kaldır