Torunlarını vermeyen eski dünürünü tabancayla yaraladı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Ömer Kömesu torunlarını vermeyen dünürü İsmet Kurt'u tabancayla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında geçimsizlik bulunduğu için yıllar önce boşanan Songül Köprücü ile Hüseyin Kurt çiftinin 2 çocuğu mahkeme kararıyla anneye verildi. Çocukları vermek istemeyen baba Hüseyin Kurt'un ailesi ile anne Songül Köprücü'nün ailesi bu sebeple pek çok kez tartışma yaşadı. Çocukları, ellerindeki mahkeme kararı ve icra memurları aracılığı ile almaya giden Songül Köprücü'nün babası Ömer Kömesü (49) ile Hüseyin Kurt'un babası İsmet Kurt (55) yine tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran Kömesu, İsmet Kurt'a bir el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiyle vurulan İsmet Kurt yaralandı.

Yaralanan İsmet Kurt 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan İsmet Kurt ameliyata alınırken, durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Ömer Kömesu ise çevrede devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA