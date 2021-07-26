Torul'daki cam seyir terasını bayram tatilinde 13 bin kişi ziyaret etti

Gümüşhane'de Torul Kalesi'nin bulunduğu alanda 240 metre yükseklikteki cam seyir terasını Kurban Bayramı tatilinde 13 bin 268 kişi ziyaret etti.

Gümüşhane'de Torul Kalesi'nin bulunduğu alanda 240 metre yükseklikteki cam seyir terasını Kurban Bayramı tatilinde 13 bin 268 kişi ziyaret etti.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince cam seyir terasında 13 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Bayramın birinci günü de dahil olmak üzere tüm gün ekiplerin seyir terasına gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladığını belirten Özdemir, "İnşallah yıl sonuna kadar herhangi bir yasak gelmemesi durumunda 200 bin ziyaretçiyi hedeflemekteyiz. Doğu Karadeniz Bölgesine gelen tüm turistleri 360 derecelik görüş açısıyla cam seyir terasımıza bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz