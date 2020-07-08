Toroslar'da 4 ayda 6 bin ton sıcak asfalt döküldü
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Toroslar'da 4 ayda 6 bin ton sıcak asfalt döküldü

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç olan mahallelerde sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Toroslar'da 4 ayda 6 bin ton sıcak asfalt döküldü
08.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:26

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ihtiyaç olan mahallelerde sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor. Son dört ayda 6 bin ton asfalt serim çalışması yapan ekipler, Yalınayak Mahallesi'nin ardından Mevlana Mahallesi'ndeki yeni yerleşim yerlerini sıcak asfaltla buluşturdu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, teknik ekibiyle birlikte Mevlana Mahallesi'nde devam eden finişerli sıcak asfalt serimi ve Toroslar Mahallesi'ndeki asfalt bakım çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yılmaz, vatandaşlarla sohbet edip, istek ve önerilerini dinledi. Asfalt serim çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yapan Yılmaz, "Merkez mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Toroslar'ımız hizmetin en güzeline layık. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolları bakımdan geçirdiklerini söyleyen Yılmaz, "Yalınayak Mahallemizdeki finişerli asfalt çalışmalarımızın ardından Mevlana Mahallemizde sıcak asfalt çalışmasına başladık. Son dört ayda 6 bin ton sıcak asfalt döktük. Merkez mahallemizdeki asfalt çalışmalarını büyük oranda bitirdik. Bir taraftan asfalt çalışmalarımızı yaparken bir taraftan da elektrik, su, internet gibi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızın asfalt yama ve bakım çalışmalarını da yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamlayacağız. Fedakarca çalışan ekibimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toroslar Mahalle Muhtarı Seyfi Kılıç ise mahallelerinde yapılan alt yapı ve kazı çalışmaları sonucu sıkıntı çektiklerini ve Toroslar Belediyesi'nin asfalt bakım çalışmalarıyla rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi. Kılıç, "Belediyemiz, alt yapı çalışmaları nedeniyle kötü bir görüntü oluşturan yollarımızı iyileştirdiler. Mahallemizde temizlik hizmeti konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yapılan hizmetlerin çok güzel olduğunu ve takdirle karşıladıklarını belirten Mevlana Mahallesi sakinleri de Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz, mahalle gezisi sırasında karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenerek, Kurban Bayramı öncesi bayram şekerlerini ve çocuklara özel hazırladıkları Nutuk ile Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu konu alan 3 Ocak kitabını da hediye etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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