Törende Fenalaşan Kişiye İlk Müdahale Rektörden

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesinden 800 öğrenci· mezun oldu.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Açık Hava Amfi'de Eğitim Fakültesi'nden mezun olan 800 öğrenci için tören düzenlendi.



Tören sırasında konuşmalar yapılırken bir öğrenci yakını bayıldı. Fakülte birincisinin konuşması sırasında bayılan kadını gören sahnedeki sunucunun "Misafirler arasında doktor ya da sağlık görevlisi var mı?" anonsu üzerine törene katılan tıp doktoru Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, cübbesini çıkararak olayın olduğu yere gitti, ilk müdahaleyi yaptı.



Kibar, mezuniyet heyecanına ve sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçiren öğrenci velisi Ganime Erdoğan'a ilk müdahalede bulunduktan sonra 112'yi aradı. Prof. Dr. Kibar'ın öğrenci velisini sağlık görevlilerine devretmesinin ardından mezuniyet töreni kaldığı yerden devam etti.



Erdoğan, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi edildikten sonra taburcu oldu.