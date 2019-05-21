Topuklu Ayakkabı Sesinden Rahatsız Olan Yaşlı Adam, Komşusunun Fotoğraflarını Çıplak Görüntülerle Montajlayıp Dağıttı

İstanbul Beşiktaş'ta topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olan yaşlı adam pes dedirten bir yöntemle komşusu Ayla Ç.'den intikam almak istedi. 66 yaşındaki Mete Ö. korkunç bir plan yapıp Ayla Ç.'nin sosyal medyada bulunan fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajlayıp mahalleye dağıttı. Talihsiz kadın çıplak fotoğraflarını mahallede görünce soluğu polis merkezinde aldı. Olayın faili Mete Ö. ise tutuklandı.

TOPUKLU AYAKKABI SESİNDEN RAHATSIZ OLUNCA PLAN YAPTI

Mete Ö.'nün 29 yıllık üst kat komşusu Ayla Ç. (49), iddiaya göre yıllardır evde topuklu ayakkabıyla gezip gürültü yapıyordu. Gürültüden şikayet eden yaşlı adam, defalarca komşusunu uyarmasına rağmen kadın topuklu ayakkabıyla evde gezmeye devam etti. Komşusunu huyundan vazgeçiremeyen Mete Ö., bir de Koah hastalığına yakalandı. 15 Nisan günü evde dinlendiği bir gün yine üst kat komşusunun topuk sesinden dolayı rahatsız olan Mete Ö., üst kat komşusundan intikam almak için ilginç bir plan yaptı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA MONTAJ YAPIP ADRESİNİ VE NUMARASINI YAZDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Ayla Ç.'nin sosyal medyada bulunan fotoğraflarını çıplak kadınların yer aldığı fotoğraflara montajlayan Mete Ö., bir de kadının cep telefon numarası ev adresi gibi kişisel bilgileri de fotoğrafın üzerine yapıştırdı. Montajladığı fotoğrafları bastıran Mete Ö., söz konusu fotoğrafları bina girişlerine, parklara, bahçelere ve çeşitli yerlere bıraktı.

MAHALLEDE FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

Telefonların çalmaya başlamasının ardından ne olduğunu anlamaya çalışan Ayla Ç., kendisinin yer aldığı fotoğrafları mahallede gördü. Fotoğrafın bastırıldığı yeri tespit eden kadın, Mete Ö.'nün bu komployu hazırladığını öğrendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ayla Ç., komşusundan şikâyetçi oldu. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınan Mete Ö., olayla ilgili pişmanlık yaşadığını belirtip, "Ağır derecede kanser hastasıyım. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Yılların birikimi bir anda böyle bir hataya sürükledi" ifadelerini kullandı. Yaşlı adam, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.