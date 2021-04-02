Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi
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Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düşerek devrildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada toprak yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağıya düşerek devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Yankoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Eroğlu idaresindeki 07 SF 217 plakalı toprak yüklü kamyon seraya toprak götürmek için seyir halindeyken köprüde kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü Eroğlu'nun yara almadığı kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrası kamyon bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı. - ANTALYA

Toprak yüklü kamyon yoldan çıkıp devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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