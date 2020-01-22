: "Toprak Dede"nin hatırası, adına dikilen fidanlarda yaşayacak

22.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:34

Edirne'de öğrenciler, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın hatırasını yaşatmak amacıyla çam fidanı dikti.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında, Süloğlu Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Lalapaşa Hatıra Ormanı'na Karaca'nın adının yaşatılacağı fidanlar dikildi.

Soğuk havaya aldırmadan fidan dikimine katılan öğrenciler, fidanlara kürekle toprak atıp, can suyu verdi.

Edirne Mili Eğitim Müdürü Önder Arpacı, programda yaptığı konuşmada, Karaca'nın Türkiye'nin ağaçlandırılması için önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Karaca'nn hayatını toprağa adadığını belirten Arpacı, "Toprak Dede'nin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla bugün öğrencilerimizle birlikte fidan dikiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda düzenlenen bu etkinliğe velilerimiz de katılım gösteriyor. Çok anlamlı bir vefa ve veda örneği sergileniyor. Merhum Hayrettin Karaca'nın ruhu şad, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da Karaca'nın anısının dikilen fidanlarda yaşayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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