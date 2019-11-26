Tomarza Belediyesi yol çalışmalarına ağırlık verdi
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Tomarza Belediyesi yol çalışmalarına ağırlık verdi

Tomarza Belediyesi, kış gelmeden yol çalışmalarına hız verdi.

26.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:04
Tomarza Belediyesi yol çalışmalarına ağırlık verdi

Belediyesi, kış gelmeden yol çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkanı , ilçe merkezi ve bağlı 46 mahallede ağır kış koşulları hüküm sürmeden yol çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Şahin, "Belediyenin birim amirleri ve muhtarlarla sürekli görüşüyoruz. Kış gelmeden Tomarza'da yol yapım çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. Bundan dolayı hem ilçede hem de diğer mahallelerde kilitli parke yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bunun yanı sıra çocuklar için oyun parkı, okullarda halı saha, köy konağı yapımı ve yeni başlayan toplulaştırmadan dolayı arazi yolları açma çalışmaları da devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA
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