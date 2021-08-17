TOLOnews frekans bilgileri nedir? Afgan kanalı TOLOnews HD uydu frekans bilgileri nedir?
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TOLOnews frekans bilgileri nedir? Afgan kanalı TOLOnews HD uydu frekans bilgileri nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Afganistan kanalı TOLOnews, dünya genelinde izlenebiliyor ve Afgan gündemini dünyaya aktarıyor. Peki, Afgan kanalı TOLOnews HD uydu frekans bilgileri nedir? TOLOnews frekans bilgileri nedir?

Afganistan gündemini ve Afganistan'da yaşananları dünyaya aktaran TOLOnews, uydudan izlenebiliyor. Peki, TOLOnews frekans bilgileri nedir? Afgan kanalı TOLOnews HD uydu frekans bilgileri nedir? İşte, detaylar… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TOLONEWS FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

TOLOnews'i uyduda izliyorsanız, yerel uydu kutusu sağlayıcınızla konuşmanızı ve kutunuzun MPEG 4 HD formatı ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmenizi ve mevcut ekipmanınızı buna göre yükseltmeniz öneririlir.

TOLOnews'i karasal olarak izleyen ve HD'ye geçmek isteyenlerin bunu uydu üzerinden yapmaları gerekecek, aksi takdirde TOLOnews karasal üzerinden normal kalitede yayında kalacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yahsat

Frequency= 12015 MHz

Polarity= Horizontal

Symbol rate= 27500 Ksps

FEC= 3/4

Standard/Modulation= DVB-S2/8PSK

Satellite box receiver needs to be compatible with MPEG-4. HD

TOLOnews frekans bilgileri nedir? Afgan kanalı TOLOnews HD uydu frekans bilgileri nedir?
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