Tolgahan Sayışman, 2 aylık oğluyla birlikte fotoğrafını yayınladı!

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, Mayıs ayında dünyaya gelen oğlu Efehan'la bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sayışman'ın, "Dünyanın en güzel banyosu" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

"YOK BÖYLE BABA"

Tolga Sayışman'ın düzgün fiziğine atfen "Yok böyle baba" ve "En yakışıklı baba" gibi yorumlar yapılırken Efehan'ın babasından daha yakışıklı olacağına dair yorumlar da geldi. Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman 2017 yılında evlenmişlerdi. İkilinin bebekleri Efehan, 5 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. Ünlü çift bebekleriyle geçirdikleri zamanları zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.