Tolga Karel üçüncü kez baba olduğunu Neslican'ın fotoğrafını paylaşarak duyurdu

22.09.2019 08:53

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Karel, üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Karel, mutluluğunu buruk bir paylaşımla takipçilerine duyurdu.

YÜREK BURKTU

2 yıl önce oyunculuğu bırakıp Amerika'ya yerleşerek hayatında yeni bir sayfa açan Tolga Karel, geçtiğimiz akşam oğlu Kenan'ı kucağına aldı. Ancak Karel, mutluluğunu yürek burkan bir paylaşımla hayranlarına duyurdu.

"HOŞÇAKAL NESLİCAN"

Karel, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen Neslican Tay'ın fotoğrafını ve oğluyla olan fotoğrafını, "Bedenimiz fani, ruhlarımız Allah'a emanet. Hoşgeldin oğlum Kenan! Hoşçakal Neslican Tay" notuyla baba olduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde ailesi ile oturan Neslican Tay, 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen genç kız, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken, diğer yandan Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak eğitimini sürdürdü. Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara verdiği moral ve destekle tanınan Neslican, fenalaşınca İstanbul'da bir hastanede yoğun bakıma alındı. Genç kız bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.