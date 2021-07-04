Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Tokat'ta aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

TOKAT - Tokat'ta aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yaklaşık 10 dakika sürdü. Aniden bastıran yağmur yağışı sonrasında Sulu Sokak Çarşısı, eski Niksar yolu kavşağı, Behzat Bulvarı, Çarşamba pazarı ile birlikte birçok yerde su baskınları yaşandı. Gaziosmanpaşa Bulvarında araçlar güçlükle ilerleyebildi. Sağanak yağış ve sonrasında yaşanan su baskınları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Tokat'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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