Tokat'ta kendisinden haber alınamayan kişi aranıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

İlçeye bağlı Kavalcık köyünde yaşayan 43 yaşındaki Ömer Türk, dün kendisine ait hayvanları yaylaya otlatmaya götürdü.

Türk'ten bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

AFAD ve jandarma ekiplerince Türk'ün bulunması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda hayvanların bulunduğu ancak Türk'e ait bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA