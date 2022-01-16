Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Aziz Şahin (31) idaresindeki 60 ABL 136 plakalı otomobil Tokat- Niksar kara yolu Kızılköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Betül (25), kızı Sare Sima (8) ve oğlu Bahadır Şahin (6) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

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