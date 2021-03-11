Tokat'ta, çalıştığı iş yerinden 2 ton mazot çalan şahıs tutuklandı

Tokat'ta, çalıştığı inşaat firmasından çaldığı mazotu sattığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İ.Ç (29) ile A.S (30) isimli şahısların ucuz mazot sattığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri takibe aldığı şahısın çalıştığı özel bir inşaat firmasından mazot çalarak köylerindeki evlerinde depoladığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda variller içerisinde 2 ton mazot ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan İ.Ç, çalıştığı firmadan peyderpey mazot çalarak arkadaşının evinde depoladığını ve sattığını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şahıslardan İ. Ç. tutuklanırken A.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen 2 ton mazot ise jandarma ekipleri tarafından inşaat firmasına teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı