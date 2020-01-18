: Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş

18.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:27

Tokat'ta dün cinnet geçirerek oğlu Kayra'yı (10) bıçaklayıp öldürdükten sonra kendisini asarak yaşamına son veren ana okulu öğretmeni Tuğba Uzun'un (37) dün takdir belgesi alan oğlunun karne törenine katıldıktan sonra eşi Mustafa Uzun'u telefonla arayarak "Evde temizlik yapacağım saat 21.00'dan sonra gel" dediği öğrenildi.

ÖNCE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olay, dün Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, saat 21.30 sıralarında evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında cesetler Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİNİ TELEFONLA ARAYIP "EVE GEÇ GEL" DEDİ

Daha önce kentteki 23 Nisan Ana Okulu'nda öğretmen olarak görev yapan Tuğba Uzun'un, 3 ay önce Tokat Devlet Hastanesi Ana Okulu'na Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandığı öğrenildi. Uzun'un anksiyete bozukluğu için ilaç tedavisi gördüğü bildirildi. Dün Tuğba Uzun, karne töreni için özel bir okulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Kayra'nın okuluna gitti. Burada oğlunu ve karnesini aldıktan sonra okuldan ayrılarak evine geldi. Anne Uzun, ilerleyen saatlerde eşi Mustafa Uzun'u telefonla arayarak "Evde temizlik yapacağım saat 21.00'dan sonra gel" dedi.

12 YERİNDEN BIÇAKLADIKTAN SONRA KENDİNİ ASTI

Anne Tuğba Uzun'un, ekmek bıçağı ile oğlu Kayra'yı 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı Okulda başarılı bir öğrenci olan Kayra'nın ise dün takdir belgesi aldığı öğrenildi. Tokat Devlet Hastanesinde otopsi işlemleri devam eden anne Tuğba ve oğlu Kayra Uzun'un otopsi işlemlerinin ardından yarın Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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