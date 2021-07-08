TMSF Başkanlığına Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede
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TMSF Başkanlığına Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede

TMSF Başkanlığına Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, TMSF Başkanlığına Fatih Rüştü Karakaş atandı. Ayrıca, aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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