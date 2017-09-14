TMO Genel Müdürü Kemaloğlu, Manisa'da

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Salihli ilçesinde yaptığı ziyarette, üreticilerin emeklerinin karşılığını almaları için mücadele edeceklerini söyledi.





Kemaloğlu, Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Rıza Türker ile Salihli Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.



Ziyarette yaptığı konuşmada, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini, bu kapsamda bölge ekonomisi açısında önemli değer olan üzümle ilgili incelemelerde bulunduklarını dile getiren Kemaloğlu, şunları kaydetti:



"Rekolte ve taban fiyat açıklaması sonrasında bölgemizde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak incelemelerimiz oldu. Bu çalışmalarımızda hem Tariş hem de ticaret borsaları ile ortak bir çalışma içerisinde olacağız. Üreticimizin ürünlerini yetiştirirken vermiş oldukları mücadele ve emeğin karşılığını almak için mücadele edeceğiz." dedi.



Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy da TMO ile işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.



Ziyarette TARİŞ Üzüm Birliği Genel Müdürü Yurtcan Biryol'un yanı sıra Tariş Salihli Müdürü Halil Çöygün de hazır bulundu.