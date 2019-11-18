Tiyatrocu Nejat Uygur'un 6. ölüm yıl dönümü! Nejat Uygur kimdir, nereli?

18.11.2019 06:00 | Son Güncelleme: 18.11.2019 06:00

Oyuncu Nejat Uygur, 13 Kasım 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Kilis'te dünyaya gelen Uygur, yer aldığı projelerle her dönemin unutulmaz sanatçısı oldu. Nejat Uygur filmleri, oğlu, oyunları ve daha fazlası haberimizde…

NEJAT UYGUR KİMDİR?

Oyuncu, 10 Ağustos 1927 tarihinde Kilis'te doğdu. Öğretmen bir anne ve subay bir babanın üç çocuğundan ortancası olan Uygur, eğitimini Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde tamamladı. İlkokulu Siirt, Ezine ve İntepe'de okudu ve bu dönemde tiyatroya müsamerelerle başladı. Sarıyer, Çanakkale ve Manisa'da ortaokulu tamamladıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nin Heykel bölümüne girse de mezun olamadı. 1943 yılında Sarıyer Halkevi'nde başladığı boksla beraber spora ilgisi arttı. Atletizm ve su topu dışında iyi bir at binicisidir.

DEVLET SANATÇISI UNVANINI ALDI

1950 yılında Necla Uygur ile hayatını birleştiren sanatçı, profesyonel anlamda tiyatroya 1949'da "Nejat Uygur Tiyatrosu" ile başladı. Uygur, 13 yıl süren Anadolu turneleri sürecinde; Ahmet, ikiz kardeşler Süheyl ile Süha, Kemal, Behzat adlı beş erkek çocukları dünyaya geldi. Süheyl ve Behzat babalarının izinden giderek tiyatrocu oldu. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Nejat Uygur, 10 Eylül 2007'de beyin damarlarında meydana gelen tıkanıklık nedeniyle vücudun sol tarafında kısmî felç yaşadı. 18 Kasım 2013 yılında da hayatını kaybetti.