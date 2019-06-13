Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu kalp krizi geçirdi!

Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, bayramın son günü Büyükada'da kalp krizi geçirdi. Adadan acil olarak Toprak Hastanesi'ne, oradan Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne getirilen 71 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Dün sabah saatlerinde ise ailesinin isteği üzerine Memorial Hastanesi'ne nakledilen Fosforoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

"ZOR GÜNLERDE GELEN MUCİZE İÇİN HEYECANLIYIM"

Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, oğlu Eren'in de bir kızı dünyaya geldi. Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, "Her şeyi bir arada yaşadığımız zor günler. Evlat olarak elimizden geleni yapmaya çalıştığımız zor günlerde gelen bu mucize için çok heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

Enis Fosforoğlu, 1948 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası oyuncu Renan Fosforoğlu, annesi Mualla Fırat'dır. Babası Renan Fosforoğlu'nun ilk eşi Muazzez Arçay eski sinema sanatçısı, ondan olan oğlu oyuncu Ferdi Merter ile kardeştir.

Enis Fosforoğlu, 1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, 1980 yılında kendi adına Kadıköy'de tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema ve dizi filmlerde de oynayan Enis Fosforoğlu, senaryo yazmakta ve yönetmenlik yapmaktadır.