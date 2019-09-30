Kütahya'da kızıl kuyruklu kayın tırtılı istilası!

30.09.2019 18:23

Kuru alanı bırakarak yeşil alana geçen kızıl kuyruklu tırtıllar Kütahya ile Bursa arasındaki ormanlık alanı istila etti.

250 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDULAR

Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen Kızıl kuyruklu tırtıllar, yaklaşık 250 hektar alanda etkili oldu.

BAZILARI ARAÇLARIN ALTINDA KALDI

Ağaçların yapraklarını yiyen tırtıllar şimdide Domaniç-İnegöl kara yolundan karşı tarafa geçerek başka yeşil alanlara doğru ilerlemeye başladı. Bazıları ise araçların altında kalarak ezildi.

"İSTİLAYA UĞRADIK"

İkisular mevkiinde dinlenme tesisi sahibi olan Hüseyin Ordu, "Üç haftadır devam eden tırtıl istilasında bugün bir şeye daha şahit olduk. Kuru alanı bırakıp Anayoldan yeni bir yeşil alana geçiyor ve buradaki yaprakları yiyorlar. Bu sefer ayrıca derelerde bir yoğunluk var. Bu dere Sakarya'ya kadar uzanan bir dere. Eğer bunlar herhangi bir kıyıda kalırsa o bölgelerdeki meyveleri, sebzeleri de yiyebilir. Oralarda da çoğalma yapabilir. Bunlara bir an evvel bakılması lazım. Ben burada doğdum, burada büyüyorum ve burada öleceğim. Buranın biz bekçisiyiz. Buranın bir an önce çözülmesini bekliyorum. Gerçek bir istilaya uğradık" dedi.

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayın ormanlarını istila eden tırtıllar ile ilgili açıklamada bulunan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, bu tırtılların ağaçları kurutmadığını, sadece yaprakları yediğini söyledi.

Kaynak: İHA