Tırtar Mahallesi'nin Kanalizasyon Sorunu Çözüldü
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Tırtar Mahallesi'nin Kanalizasyon Sorunu Çözüldü

Tırtar Mahallesi'nin Kanalizasyon Sorunu Çözüldü
Habermetre - Haberler | Toplum

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kumkuyu (Tırtar) Mahallesi 2. Kademe Kanalizasyon İnşaatı imalatı çalışmalarını tamamladı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kumkuyu (Tırtar) Mahallesi 2. Kademe Kanalizasyon İnşaatı imalatı çalışmalarını tamamladı. Tamamlanan kanalizasyon hatları Limonlu-Kumkuyu Atıksu Arıtma Tesisi'ne entegre edilerek, atıksular dünya standartlarında arıtılıyor ve doğaya deşarjı sağlanıyor.

MESKİ, Kumkuyu Mahallesi sakinlerinin kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyacağı kanalizasyon tesislerine köklü çözüm getirdi. Proje kapsamında, 1477 metre kanalizasyon kollektör hattı, 3 bin 320 metre kanalizasyon şebeke hattı, kollektör ve şebeke hattında toplam 140 adet muayene bacası, 465 metre parsel hattı ile 93 adet parsel bacası ve 1 adet hazır paket terfi istasyonu imalatı yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla özellikle yaz mevsiminde artan nüfusla yaşanacak olası sorunların önüne geçilerek, Kumkuyu Mahallesi'nin atıksu problemi ortadan kaldırıldı.

"Sokaklarımızda, caddelerimizde koku yayılmayacak"

Tırtar Mahallesi Muhtarı Kadir Ünlü, uzun yıllardır yaşadıkları sorunların çözülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Büyükşehir Belediyemize müracaatımızı yaptık. Sayın Başkanımız da kanalizasyon ihalesine çıktı ve kanalizasyon çalışmamız bitti. Abonelikler de başladı. Allah izin verirse sokaklarımızda, caddelerimizde koku yayılmayacak. Tertemiz olacak. Bu konuda Başkanım'a çok teşekkür ediyorum mahalle halkım ve şahsım adına. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 13. 8. 2021 09: 22: 36

Kaynak: Habermetre

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