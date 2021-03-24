Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı
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Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı

24.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:09
Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı

Karaman'da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheli kadın, esnafın dikkati sayesinde polise kıskıvrak yakalattırıldı.

Karaman'da tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan şüpheli kadın, esnafın dikkati sayesinde polise kıskıvrak yakalattırıldı. 6 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıkan kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüphelinin, tırnakçılık yaptığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir şarküteriye erişte almaya gelen kadın müşteri esnafa 200 TL uzattı. Daha sonra esnaf, kadına istediği 1 kilo erişte ile para üstü olan 175 TL'yi verdi. Uzatılan para üstünden el çabukluğuyla paranın 100 TL'sin elindeki cüzdanın altına alan kadın, esnafa eksik para verdiğini söyledi. Esnafta parayı tam verdiğini belirterek kadından parayı kontrol etmesini istedi. Daha sonra kadın, erişteyi almaktan vazgeçtiğini söyleyerek verdiği 200 TL'yi geri istedi. Cüzdanının altına sakladığı 100 TL ile verdiği 200 TL'sini geri alan kadın iş yerinden çıkarak hızla oradan uzaklaştı. Tırnakçılık olayını hemen fark eden esnaf ise durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri eşkalini belirledikleri şahsın M.G. (18) isimli kadını bir araçla Karaman'dan Konya'ya girerken kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan G.M.'nin 6 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı. Tırnakçılıktan dolayı ifadesi alınarak serbest kalan kadın, diğer araması olduğu 6 ayrı suçtan da sevk edildiği mahkemece serbest kaldı.

Yaşanan tırnakçılık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - KARAMAN

Tırnakçılık yapan kadını esnafın dikkati yakalattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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