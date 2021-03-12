Tırnakçılar pikniğe gider gibi hırsızlık yaptı
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Tırnakçılar pikniğe gider gibi hırsızlık yaptı

12.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:20
Tırnakçılar pikniğe gider gibi hırsızlık yaptı

Adana'dan Mersin'e gitmek üzere çıktıkları yolda, güzergahtaki marketlerden tırnakçılık yöntemiyle tavuk, sigara, baharat, ekmek, tüp başlığı gibi malzemeleri çaldıkları belirlenen 4 şüpheli Mersin'de yakalandı.

Adana'dan Mersin'e gitmek üzere çıktıkları yolda, güzergahtaki marketlerden tırnakçılık yöntemiyle tavuk, sigara, baharat, ekmek, tüp başlığı gibi malzemeleri çaldıkları belirlenen 4 şüpheli Mersin'de yakalandı. Şüpheliler emniyette kendilerine soru soran basın mensuplarına, "Pikniğe geldik tırnakçılığa değil, bir daha da gelmeyeceğiz" derken, hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, Adana'da yaşayan 4 şüpheli kiraladıkları araçla Mersin'e gelmek üzere yola çıktı. Şüphelilerden ikisi yol üzerinde bulunan marketlere girerek, ceplerindeki 100 lirayı bozdurmak istediklerini söyledi. Şahıslardan biri 100 lirayı market çalışanına uzatırken diğeri ise kafa karıştırmak maksadıyla soru sordu. Oyaladıkları market çalışanından vermedikleri parayı bozduruyormuş gibi üzerine iki 50'lik alan şüpheliler, daha sonra aldıkları parayla da marketten alışveriş yaptı. Bu şekilde 5 marketten pikniğe gider gibi 'tavuk, sigara, baharat, ekmek, tüp başlığı' alan zanlılar, Mersin'e geldi. Mağdur olan 3 marketçinin durumu fark edip polise haber vermesi üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şahısların kimliklerini tespit eden ekipler, kullandıkları aracın kiralık olduğunu belirleyerek, aracı GPS üzerinden takip etti. Şüphelileri Mersin'in Yenişehir ilçesinde yakalayan ekipler, yaptıkları aramalarda marketlerden alınan malzemelerin yanı sıra 6 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

"Bir daha gelmeyiz"

Araç içerisinde bulunan 4 şahıstan A.S. ve A.E.'nin olayla ilgilerinin olmadığı anlaşılarak cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen S.E. (22) ve K.E. (21) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürüldüğü esnada basın mensuplarının sorusuna, "Pikniğe geldik tırnakçılığa değil, bir daha da gelmeyeceğiz" cevabını verdi.

Öte yandan şüphelilerin sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çok sayıda sabıka kaydı olduğu öğrenildi. - MERSİN

Tırnakçılar pikniğe gider gibi hırsızlık yaptı
Tırnakçılar pikniğe gider gibi hırsızlık yaptı
Tırnakçılar pikniğe gider gibi hırsızlık yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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