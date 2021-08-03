Tırını yeğeni için sünnet arabası yaptı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde sünnet olan yeğenine sürpriz yapan dayı tırını sünnet aracı yaptı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde sünnet olan yeğenine sürpriz yapan dayı tırını sünnet aracı yaptı.

Alpu ilçesinin Sakarıkaracaören mahallesinde yapılan sünnet düğününde yeğeninin tırlara olan düşkünlüğünü bilen dayısı yaptıüı sürpriz ile sevindirdi. Tırını yeğeni için sünnet aracına çeviren dayı hazırlattığı süslerle yeğenine büyük sevinç yaşattı. Düğüne gelenlerde gördükleri tır karşısında şaşırdı. Düğününde tırın sünnet aracı olmasına sevinen küçük Ali ise çok sevindiğini belirterek, "Dayım bana sürpriz yaptı arabasını süsledi, ona çok teşekkür ediyorum. Gelenlerimize de teşekkür ediyoruz. Şimdi konvoyumuz olacak tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Tırını süsleyen dayı Hasan Değirmendere, "Yeğenim için arabamızı süsledik. Kendi içimde olan hevesi yeğenime yaptık" dedi.

Konuşmaların ardından tır ile yapılan konvoyda sünnet çocuğu dakikalarca hayalini gerçekleştirip eğlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı