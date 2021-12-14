TIRAŞ OLURKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ; O ANLAR KAMERADA

ADANA'da, berberde tıraş olan Ömer Kaya (22), kalp krizi geçirerek koltuğa yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın kalp krizi geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Aralık'ta, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki Ercan Ocaklı'ya ait berberde meydana geldi. Ömer Kaya, tıraş olurken fenalaşarak, oturduğu koltuğa yığıldı. Kaya, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaya, tedavisinin ardından önceki gün taburcu edildi. Ömer Kaya'nın tıraş sırasında kalp krizi geçirdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Kaya'nın, koltuğa yığıldığı ve berberdeki panik anları yer aldı.