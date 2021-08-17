TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
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TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'ın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'ın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde İzmir-Ankara D300 karayolu Sandal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan İlhan Acar yönetimindeki 26 VT 088 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki Onur Yavuz (21) idaresindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Yavuz ve motosiklette yolcu olarak bulunan Seyfi Yılmaz (19) yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır Yavuz ve Yılmaz, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı
TIR motosiklete arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen

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