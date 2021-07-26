Kocaeli'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 karayolunda tır ile otomobil çarpıştı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 karayolunda tır ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi D-130 karayolu Aşağı Yuvacık Sapağı mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 41 AET 403 plakalı Renault marka otomobil ile H.Y. yönetimindeki 06 AC 8522 plakalı Mercedes marka tır karayolu üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil beton bariyere çarparak durabildi. Otomobilde bulunan M.D. ve H.D. hafif şekilde yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın ardından D-130 karayolu İzmit istikametinde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak yolda trafiği kontrollü şekilde verirken, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması neticesinde trafik normale döndü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı