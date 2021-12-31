TIR'da 105 kilo esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilen 105 kilo esrar ele geçirildi.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilen 105 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alına TIR şoförü C.K. tutuklandı.
Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Şüphe üzerine durdurulan C.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilen 105 kilo esrar ele geçirildi. C.K. gözaltına alındı.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Son Dakika Haberleri
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