Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı
Endonezya'da Merry adlı 700 kiloluk timsah, kendisine yemek verirken havuza düşen kadının kolunu koparıp karnını parçaladı. Kadının vücudunun bazı parçalarının hala timsahın karnında olduğu belirtildi.
Endonezya'nın Sulavesi adasında bir inci çiftliğinde timsahın bulunduğu havuza düşen bir kişi hayatını kaybetti.
KOLUNU KOPARIP KARNINI PARÇALADI
Çiftliğin laboratuvarının müdürü olduğu bildirilen Deasy Tuwo adlı 44 yaşındaki kadının bir kolunu koparan ve karnını parçalayan timsah, uyuşturularak barınağa nakledildi.
YEMEK VERİRKEN HAVUZA DÜŞTÜ
Tuwo'nun, Merry adlı 4,4 metre boyundaki, 700 kiloluk timsaha yemek verirken havuza düştüğü belirtiliyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre, polis yetkilileri, kadının vücudunun bazı parçalarının hala timsahın karnında olduğunu söyledi. Polis, timsahın ve çiftliğin sahibi olduğu belirtilen Japon iş adamını arıyor.
Kuzey Sulavesi Doğal Kaynakları Koruma Dairesi yetkilisi Hendriks Rundengan, daha önce birkaç kez timsahı almak için çiftliğe gittiklerini ancak görevlilerin içeri sokulmadığını söyledi.
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Boşuna demiyorlar ki, hayvan işte ne yapacağı belli olmaz ki. . . Doğasında var sonuçta.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Afiyet olsun...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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afiyet olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HAVUZUN KENARINDA NE GEZİYORMUŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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peki bu yırtıcı hayvana şu fotoğraftaki işkence niye onu anlamadım kadının cesedini mi çıkartacasnızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır