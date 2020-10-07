TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu

Meksika'da 10 kişilik bir grup tarafından TikTok videosu için kaçırılan genç kız, çekim esnasında kullanılan silahlardan birinin yanlışlıkla ateş alması sonucu feci şekilde can verdi.

Meksika'nın Chihuahua şehrinde biri kadın olmak üzere 10 kişilik bir grup TikTok uygulaması için kadın kaçırma sahnesi canlandırdı. Rol gereği 20 yaşındaki Areline Martínez'i kaçıran kişilerden birinin tabancasının kazayla ateş alması sonucu genç kız hayatını kaybetti. Areline'nin kafasına isabet eden mermi nedeniyle ölmeden önce çekilen görüntülerde, sandalyede oturup kendisini kaçıran adamlarla boğuştuğu görülüyor.

MERMİ, BEYNİNE İSABET ETMİŞ

Kazadan sonra olay yerine gelen polis, Areline'yi rol gereği bağlandığı sandalye üzerinde hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. Sahnede neden gerçek tabancanın kullanıldığı ise bilinmiyor. Polis, kafasına isabet eden merminin kadını anında öldürdüğünü söyledi.

İKİ KİŞİ ARANIYOR

Kadının ölümüne sebep olan iki kişi olay yerinden kaçtı. Polis görüntülerden yola çıkarak kimliklerini tespit ettiği iki kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.