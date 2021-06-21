TİKA, Namibya'da gençlere tarım eğitimi verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'da gençlere tarım eğitimi verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya'da gençlere tarım eğitimi verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Namibya Ulusal Gençlik Konseyi ile ülkenin 14 bölgesinden gelen genç katılımcılara temel tarım uygulamaları konularını kapsayan 4 günlük teorik ve pratik eğitim programı düzenledi.

Toplam 35 gençlik temsilcisinin katıldığı programlarda sebze üretimi, toprağın gübrelenmesi, sulama, tarım takvimi, tarımsal mücadele, tarım ekonomisi ve pazarlama eğitimleri verildi.

Namibya Ulusal Gençlik Konseyi Başkan Yardımcısı Joseph Van der Westhuizen, yaptığı açıklamada, gençlerin işsizliğinin azaltılması adına tarıma yönlendirilmesinin önemini vurgulayarak TİKA ve Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Namibyalı gençlerin ilgiyle takip ettiği programla ülkedeki genç nüfusun tarıma ilgisinin artırılması, kırsal bölgelerde gıda güvenliğinin temini ve gençlerin üretime yönlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı