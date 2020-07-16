TİKA'dan Kolombiya'ya orman rezervine destek
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ormanın havadan görüntüsü Fidanlardan detaylar Fidanların dikilmesi Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk'ün açıklamaları VILLAPINZON - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da orman rezervine destek olmak amacıyla Villapinzon kentinde...
16.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 16.07.2020 18:29
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ormanın havadan görüntüsü
Fidanlardan detaylar
Fidanların dikilmesi
Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk'ün açıklamaları VILLAPINZON - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'da orman rezervine destek olmak amacıyla Villapinzon kentinde bulunan biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu yerlerden biri olan "Paramo de Guacheneque" ormanında bulunan Kolombiya - Türkiye Dostluk Fidanlığı'na, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına ağaç dikti.
Kaynak: AA