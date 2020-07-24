TİKA'dan Afganistan'da çocuk ıslahevine destek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ının kuzey bölgesinde bulunan Belh Vilayeti Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan Çocuk Islahevi ve Eğitim Merkezine revir kuruldu ve gerekli tıbbi malzemelerle donatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ının kuzey bölgesinde bulunan Belh Vilayeti Mezar-ı Şerif şehrinde bulunan Çocuk Islahevi ve Eğitim Merkezine revir kuruldu ve gerekli tıbbi malzemelerle donatıldı.

Afganistan kuzeyinde yer alan ve şehir merkezine uzak mesafede bulunan Belh Vilayeti Çocuk Islahevi ve Eğitim Merkezi, yaklaşık 50 kız ve erkek mahküm çocuğu barındırıyor. Merkezde revir bulunmaması dolayısıyla ilk müdahalenin yapılmasında ve çocukların sağlık sıkıntılarının giderilmesinde zorluk çekiliyordu. TİKA tarafından merkezde kurulan ve ihtiyaç malzemeleri temin edilen revir sayesinde, çocukların sağlık ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, idari alt yapının geliştirilmesi yönünde önemli adım atıldı.

Revirin açılış töreninde konuşan Belh Vilayeti Çocuk Islahevi ve Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Nasim İbrahimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Halkına teşekkür etti. İbrahimi, gerçek ihtiyaç sahibi çocuklara TİKA aracılığıyla revir yapılmasından dolayı gayet memnun olduğunu, TİKA'nın Afganistan'ın yeniden imarı alanında büyük katkı sağladığını belirtti. İbrahimi, TİKA tarafından sağlanan desteğin karşılıksız, samimi ve içtenlikle yapıldığını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA