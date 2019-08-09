TİGEM Genel Müdürü Işıkgece Ceylanpınar'da

09.08.2019 17:48

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, Şanlıurfa'daki Ceylanpınar İşletmesi'nde incelemelerde bulundu.

Işıkgece ile beraberindeki AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Kaymakam Mehmet Keklik ve Belediye Başkanı Abdullah Aksak, TİGEM arazilerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TİGEM Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgec, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Ceylanpınar Belediyesi'nin arazi talebini Ankara'da değerlendireceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Abdullah Aksak da ilçede başta sosyal alan olmak üzere istihdam alanlarının oluşturulması için TİGEM'de arazi talep ettiklerini belirterek, "TİGEM Genel Müdürümüze küçük kepez ve büyük kepezin arkasını istediğimizi ve bu alanlarda kuracağımız tesisler ile Ceylanpınarlılara hem sosyal alan hem de kurulacak organize sanayi bölgesiyle iş olanağı sunacağımızı belirttik. Talebimizin olumlu karşılanması halinde Ceylanpınar'da büyük dönüşümün düğmesine basacağız inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA