THY uçağı taksi yolundan çıktı, 147 yolcu sorunsuz bir şekilde tahliye edildi

THY uçağı taksi yolundan çıktı, 147 yolcu sorunsuz bir şekilde tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından park pozisyonuna ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı. Uçakta bulunan 147 yolcu sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

31.08.2019 10:58
THY uçağı taksi yolundan çıktı, 147 yolcu sorunsuz bir şekilde tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın sabah saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gerçekleştirdiği TK2307 sefer sayılı tarifeli uçağı saat 07.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. 147 yolcusuyla birlikte İstanbul Havalimanı'na inen Boeing 737-800 tipi uçak, terminale yaşanmak üzere taksi yolunda ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı. 147 yolcusu bulunan uçak, sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

TÜRK HAVA YOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "TK2307 sefer sayılı İzmir(ADB) -İstanbul (IST) seferini icra eden TC-JHM kuyruk tescilli uçağımız saat 07.28'de İstanbul'a inişi sonrasında köprüye yaklaşırken taksi yolundan çıkmıştır. B737-800 tipi uçağımızda seyahat eden 147 yolcumuz ve 7 kişiden oluşan uçuş ekibimizin tamamı herhangi bir yaralanma yaşamadan sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Havalimanı operasyonu sorunsuz şekilde devam etmektedir. Yaşanan durumun nedenleri ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Tüm yolcularımıza ve ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

"İNCELEME SÜRÜYOR"

Taksi yolundan çıkan uçakla ilgili teknik incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.

THY uçağı taksi yolundan çıktı, 147 yolcu sorunsuz bir şekilde tahliye edildi
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (16)

  • METEOROLOJİ UZMANI:
    İstanbul''un Kuzey bölgelerinde Karadeniz Kıyılarında Sonbahar aylarında durulmaz. Şiddetli rüzgarlar fırtınalar eser. Havaalanının oraya yapılması çok büyük tehdit. Uçaklar oyuncak gibi savrulabilir. Ayrıca Kuşların göç yoluda o bölgeden geçiyor. Eğer kanatlara ya da motora çarparsa Allah korusun çok büyük facialara yol açabilir. Havaalanı yapılırken 50-60 işçi öldü. Doğa katledildi.
    Cevap Yaz 13 12 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Ben yaptim biz yaparimin sonu bu. Hava atmak icin yapilan herseyin havasi birgün iner. Oy almak icin yapildi ama halk yemedi. Insanlarin cani söz konusuysa iyice incelenip güvenli hale getirildikden sonra faliyete baslatilmaliydi.
    Cevap Yaz 15 17 Yayından Kaldır
  • VATANDAS:
    Havacilikla ilişkisi olan yapsın böyle haberleri. Pist den çıkan uçak ile havada tam teker koyan uçak arasında model olarak dağlar kadar fark var.
    Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.