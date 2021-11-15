THY hangi ülkelerle uçuşları durdurdu? Türk Hava Yolları Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşları var mı?
Türk Hava Yolları, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbir amaçlı 15 Kasım'dan itibaren bazı ülkelerle uçuşu durdurdu. Peki, THY hangi ülkelerle uçuşları durdurdu? Türk Hava Yolları Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşları var mı, neden yok?
Thy hangi ülkelerle uçuşları durdurdu? Türk Hava Yolları Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşları var mı? sorularına yanıt aranıyor.
Türk Hava Yolları ( Thy ), koronavirüs önlemleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu duyurdu.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.
Brezilya, Güney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'da artan koronavirüs nedeniyle bazı illerin valiliklerince bir dizi yeni karar alınmıştı. Bu 7 ülkelerden gelenler için ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı istendi.
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