THY, günlük 1263 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı - Haberler
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THY, günlük 1263 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
THY, günlük 1263 sefer icra ederek Avrupa'da ikinci sırayı aldı

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1263 sefer yaparak, Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. hava yolu oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 6-12 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 171 bin 701 uçuş icra edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 343 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu oldu.

THY, günlük 1263 uçuşla 2. sırada yer alırken Easyjet 1090 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 486 uçuşla listede 9. sıradaki yerini korudu.

Raporda, söz konusu tarihlerde icra edilen uçuşların pandemi dönemi öncesindeki 2019 istatistiklerinin yüzde 70,8'ine denk geldiği belirtildi.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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