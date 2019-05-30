The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı
The Taste Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne Rafet şefin kendi takımındaki Aysun'a yemeğin yoğurdunu kestirdiği için bağırdığı anlar damga vurdu. Gözyaşlarına boğulan Aysun'u ise diğer jüri üyeleri sakinleştirdi.
FOX TV'nin yeni yarışması The Taste Türkiye dün akşam 3'üncü bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen yarışmanın son bölümdeki gergin anlar ise herkesi şaşırttı. Jüri üyelerinden Rafet şef, yemeğinde hata yapan yarışmacısına demediğini bırakmadı.
ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
En iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya yarışılan The Taste Türkiye'nin son bölümüne yaşanan gerginlik damga vurdu. Kendi takımının yemeklerine bakan Rafet şef, Aysun'un yemeğinde hata yaptığını görünce çileden çıktı. Tencerenin kapağını açtığı an deliye dönen Rafet şef, "Kapat" diye bağırmaya başladı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yarışmacısına bağırarak hesap soran Rafet şefin sesini duyan diğer jüri üyeleri de tezgahın yanına geldi. Rafet şefin kendini azarlaması üzerine kendine hakim olamayan Aysun, gözyaşlarına boğuldu. Aysun'u diğer jüri üyeleri Ali ve Şemsa sakinleştirdi.
ÖNCE BAĞIRDI SONRA POTADAN KURTARDI
Elemenin olacağı yarışmada son ikiye kalan ise Aysun ve Efe oldu. Jüri üyelerinin kararının ardından yarışmaya veda edecek isim Aysun oldu. Ancak Rafet şef yarışmacısı Aysun'u eleme potasından kurtararak kalması yönündeki joker hakkını kullandı.
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tatlı dil varken bu hayvanlık neden ? insanları şiddete tahammülsüzlüğe sevk ediyor. Umarım bu tip programları kapatırar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yemek bulamayan milyarlarca insanın olduğu bu zamanda yemek beğenmeyen kulp takan insanlar, Allah sizi kahrı perişan eylesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunlara prim verilmemeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kardeşlerim bu abd kültürü tv ve programı izlemeyin pirim vermeyin yakınada döver yanliş yapani bak gorursunuz şunki bu kültürün ahlakı yokCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu ne yaaaa sanki kendileri analarından uzman doğmuş mübareklerinanılmaz bayılıyoruz insanları kırmaya ezmeye hakaret ve şiddet göstermeye biz ne olduk böyleCevap Yaz Yayından Kaldır